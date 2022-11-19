Elbistan'da üreticilere hibe destekli alıç fidanı dağıtıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yüzde 50'si devlet destekli olmak üzere 70'e yakın üreticiye bin 120 aşılı alıç fidanı dağıtıldı.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentin tarımına ve üretim desenine katkı sağlamak, çeşit ve verim yönünden alternatif ürün oluşturulması amacıyla yüzde 50 hibeli alıç fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan ‘Kahramanmaraş İlinde Aşılı Alıç Bahçeleri Kurulması' projesi çerçevesinde çiftçilere 1 yaşında, aşılı ve tüplü alıç fidanı dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Kentte ekiminin yaygınlaşmasıyla hem çiftçinin kazanıcının artması hem de önemli tıbbi aromatik bitkiler arasında yer alan alıç meyvesinin yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını amaçladıklarını belirten Çitil, “Aşılı alıç bahçeleri kurulması projesi doğrultusunda geçen aylarda üreticilerimizden fidan taleplerini almıştık. Bugün de fidanlarımızı dağıtıyoruz. İlçemiz genelinde 70'e yakın üreticimize 1120 adet aşılı alıç fidanı dağıtıyoruz. Üreticilerimiz, her fidan için 12 lira 500 kuruş katkı sundu. Fidan bedellerinin yüzde 50'si de devlet katkılı olarak alındı. İnsan sağlığı bakımından faydalı birçok madde bulunduran alıcın meyve ve çiçeklerinde ayrıca yüksek oranda mineral yer alıyor. Biz de kurum olarak bu desteklerle topraklarımızı daha da değerlendirmek istiyoruz. Bu fidanlarla da hem üretime katkıda bulunacağız hem de tıbbi aromatik bitkilerle ürün çeşitliliğimize yeni alternatifler katmış olacağız. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.