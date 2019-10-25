Elbistan'da uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar, kenevir tohumu ve Hint keneviri ile 1 adet de ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Elbistan'a bağlı Kalealtı Mahallesi'nde bir şahsın evinde esrar imalatı ve ticareti yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden narkotik köpeği Atos'un da katılımı ile söz konusu ikamete operasyon düzenlendi. C.B. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 kilo 170 gram esrar maddesi, 230 gram kenevir tohumu, bahçede dikili vaziyette 23 kök Hint keneviri ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak C.B. gözaltına alındı.