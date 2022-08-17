Elbistan'da uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 926 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmada, M.K. ve Y.B. ile ismi öğrenilemeyen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, üzerlerinde ve aracında yapılan aramada, 900 gramı sıvı olmak üzere 926 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Y.B. adlı şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Diğer şüpheli M.K. ile ismi öğrenilemeyen şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Burada Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.