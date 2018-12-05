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Elbistan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu madde ticareti ve sokak satıcılarına yönelik olarak yaptığı operasyonda; M.A.K. isimli şahsın, esrar maddesi sattığı O.Ö. isimli şahsı yakaladı. O.Ö.'nün üzerinde arama yapan narkotik görevlileri, 0,49 gram bonzai adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. O.Ö., gözaltına alınarak Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Cumhuriyet savcısının talimatı ile M.A.K.'yi de kısa süre içerisinde gözaltına alan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şahsın evinde yaptıkları aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 42 adet de fişek ele geçirdi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli M.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


Diğer şüpheli O.Ö. hakkında da adli işlem uygulandı.

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