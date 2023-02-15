Elbistan'daki 400 bina enkazını Samsun Büyükşehir Belediyesi kaldıracak

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toplamda 400 bina enkazının kaldırılacağı belirtildi.

Deprem felaketi sonrasında hızla bölgeye intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki çalışmaları aralıksız sürüyor. Arama-kurtarma çalışmaları tamamlanan binalarda ise enkaz kaldırma çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor. Elbistan ilçesinde 13 binanın enkaz kaldırma işlemi tamamlanırken bugün itibarıyla 40 enkazda daha çalışma başlatıldı. Toplamda ilçede Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen 400 binanın enkazının kaldırılacağı ifade edildi.

“Arama - kurtarma çalışması biten enkazlarda çalışma yapıyoruz”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Köksal, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in koordinasyonunda hemen ekskavatör, paletli kepçe, kamyonlardan ve iş makinalarından oluşan ekiplerimizi Kahramanmaraş'a sevk ettik. Ayrıca SASKİ ve itfaiye ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Tüm ekibimizle hep birlikte koordineli bir şekilde elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. İş makinelerimiz ve kamyonlarımızla yollardaki beton blokları ve hafriyatları kaldırıyoruz. Arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bina enkazlarının kaldırma işlemine de başladık. Arama-kurtarma işlemi tamamlanan binaların bize bildirilmesinin ardından enkaz kaldırmaya başlıyoruz. Toplamda burada 400 bina enkazını kaldıracağız” dedi.

“Depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, deprem bölgesine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, “İş makinelerimiz, kamyonlarımız, ekiplerimiz yani tüm imkanlarımızla bölgedeyiz. Arama-kurtarma çalışmaları tamamlanan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarına başladık. Bize bildirilen binalarda ekiplerimiz çalışıyor. Hızla enkaz kaldırma çalışmalarını tamamlayıp bölgedeki hasarın bir an önce giderilmesi için canla başla çalışıyoruz. Tüm gücümüz ve imkanımızla depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bölge halkının yaralarını sarma noktasında bütün gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.