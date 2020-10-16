Elbistan'daki Kız Kalesi turizme kazandırılacak

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin en önemli tarihi miraslarından biri olan ve kralının kadın olduğuna inanılan Kız Kalesi'ni turizme kazandırmak için çalışma yapılacak.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçenin dört bir yanında farklı medeniyetlere ait eser ve yapıların, ‘Kadim şehir Elbistan' söyleminin kanıtı olduğunu ifade ederek, “Kentimizin tarihi dokusuna en iyi şekilde sahip çıkacağız” dedi.

Elbistan'ın en eski tarihi yerleşim merkezleri olan Karahüyük ve Keçemağara'da yapılan bilimsel arkeolojik kazılarda milattan önce 3 binli yıllara uzanan eşsiz eserlerin ortaya çıkarıldığını hatırlatan Başkan Gürbüz, “Tarihimize ışık tutacak el değmemiş bir varlığımız da Kız Kalesi'dir" diye konuştu.

İlçeye bağlı Kalealtı Mahallesi'ndeki hakim bir tepede asırlara direnen Kız Kalesi'nin Roma Dönemi'nde inşa edildiğine dair bulguların varlığına dikkati çeken Başkan Gürbüz, tarihi yapının, Mersin'den sonra aynı adı taşıyan 2. kale olduğunu belirtti.

Kız Kalesi'nin, 2016 yılında Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edildiğini anlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Hititlerden Roma'ya, Selçukludan Dulkadiroğullarına ve Osmanlıya kadar birçok medeniyetin yaşam kaynağı olarak gördüğü ilçemizin tarih sahnesinde önemli bir yeri var. Geçmişten bizlere miras kalan bu hafızaya sahip çıkmak istiyoruz. Bu eserler, Elbistan'ın bizlere anlatacak çok şeyi olduğunun göstergesi. İlçemizde 2 ayrı noktada tarihi kazılar sürdürülüyor ancak Kız Kalesi'nde bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadı. 4 yıl önce tescil edilen bu yapı, adını verdiği Kalealtı Mahallemizde 600 metre yükseklikteki tepenin üzerine inşa edilmiş. Stratejik konumuyla geniş ova ve geçit bölgesini görmesiyle de dikkat çeken kale, tarihin eski dönemlerinde İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan askeri hattın da önemli bir halkası. Elbistan'da inşa edilen en büyük kalelerden biri olarak nitelendirdiğimiz bu yapı, çeşitli dönemlerde restorasyondan geçse de zamana karşı direnememiş” ifadelerini kullandı.

Bu önemli eseri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün öncülüğünde restore edip turizme kazandırmak istediklerini ifade eden Başkan Gürbüz, “Kent Müzemiz kısa bir süre içerisinde açılacak. Kent Müzesi, Karahüyük, Keçemağara, Kız Kalesi'ni içine alan turizm destinasyonu oluşturursak ilçemize büyük katkı sağlayabiliriz. Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığımız nezdinde girişimlerde bulunarak kalenin restorasyonuna biran önce başlanılmasını amaçlıyoruz” şeklinde görüş belirtti.

Kalenin adını taşıyan mahalle sakinleri ise Kız Kalesi'nin kralının kadın olduğuna dair inanış olduğunu belirtiyor. Mahalle sakinleri, “Burada şehir varmış. Kendi oradaymış, kızı da burada yaşıyormuş. Tarihini bilmiyoruz. Bir duvarı var, eni 2 metre. Kistle yapmışlar. Buranın kralı kızmış. Çok yüksekti. Oranın mertek yerleri belli. Demirden herhalde. Pencerenin arkası bol, önü dar” cümleleri ile Kız Kalesi'ni tarif etti.