Elbistan'ın "deniz ormanları" ekonomiye kazandırılıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden doğan Ceyhan Nehri'nin oluşturduğu Pınarbaşı havzasında doğal olarak yetişen ve ağaçlardan 5 kat daha fazla oksijen üreten su yosunlarının, tarım, kozmetik ve gıda sektörlerinde kullanılabilirliğinin belirlenmesi amacıyla bilimsel çalışma başlatıldı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, dünyanın birçok ülkesinde bu yönde çalışmalar olduğunu belirterek, “Dünyanın birçok ülkesinde para harcayıp üretilmeye çalışılan su yosununun Pınarbaşı havzamızda kendiliğinden yetişmesi, Elbistan'ın geleceği açısından büyük bir değer olacağını düşünüyoruz” dedi.

Pınarbaşı havzasındaki su yosunlarına yıllar boyunca ‘kirlilik' gözüyle bakıldığını hatırlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, bu bitkilerin değişen dünya için ise çok farklı boyut ve anlam kazandığını söyledi.

Bu bağlamda akademisyenlerle işbirliği yapma kararı aldıklarını kaydeden Başkan Gürbüz, “Dünyadaki fotosentetik karbonun üçte ikisi su yosunları tarafından üretilmektedir. Su yosunları dünyadaki oksijenin ise yaklaşık yüzde 70-80'ini üretirler. Geriye kalan kısmını ise bitkiler üretir. Bu oran oldukça fazladır. Bu nedenle su yosunları dünyadaki canlılık için bir vazgeçilmezdir. Fotosentetik su yosunları, sucul ortamların birinci derecedeki üreticileri olduklarından, tüm ekosistemlerin bütünlüğünün korunmasında önemlidir. Oksijen üretme kapasitesine bakıldığında yosunların, bitkilerden en az beş kat daha üretken oldukları da unutulmamalı Pınarbaşı havzamızdaki su yosunlarının, 900 ağaç kadar oksijen üretebiliyor. Bu açıdan bakıldığında sadece okyanus ya da deniz kaynaklı olan mavi karbon değerine sahibiz. Su yosunlarının, oksijen deposu olduğu kadar büyük bir ekonomik değerinin olduğu, son yıllarda yapılan çalışmalarla ortaya kondu. Özellikle okyanuslarda bu yosunları suni olarak üretmek için ciddi paralar harcanarak projeler hayata geçiriliyor. Bu bitkinin Elbistan'da doğal olarak yetişmesi, bizim açımızdan büyük şans. Bu şansı değerlendirmenin ilk adımı da; su yosunlarıyla ilgili bakış açımızı değiştirmekten geçiyor. Yıllarca ‘kirlilik' gözüyle bakılan bu bitki, Elbistan'ımız için yeni bir değer olabilir” şeklinde konuştu.

Su yosunlarının, ekonomik değerini belirlemek amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Nazan Çömlekçioğlu'nun yüksek lisans tezi hazırladığının bilgisini veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şunları dile getirdi:

“Pınarbaşı havzasındaki su yosunlarıyla ilgili geçmiş yıllarda Ankara Üniversitesi'nce bir araştırma yapılmış. Ancak, bu bitkilerin ekonomik değer taşıyıp taşımadığı incelenmemiş. Şimdi ise bu konuda önemli bir adım attık. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Nazan Çömlekçioğlu, bu konuda akademik bir çalışma başlattı. Yosunları, bilimsel olarak inceleyecek. Dünyadaki örneklerine baktığımızda; su yosunlarının, bir takım işlemlerden geçtikten sonra gıda, kozmetik ve tarım, ilaç sektörü başta olmak üzere birçok alanda yaygın kullanımı mevcut. Su yosunlarının büyük kısmı gıda üretiminde kullanılırken, hidrokolloit içeren yosun özü de kozmetik, ilaç, diş macunu, hayvan yemi ile tarım sektöründe gübre olarak değerlendiriliyor. Öyle ki, sektörün büyüklüğü milyar dolarlarla ifade ediliyor. Bu amaçla başladığımız AR-GE çalışmalarını en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. Bilimsel araştırmanın sonunda yeterliliğe ulaşılması halinde de ilçemizi, Türkiye'nin en önemli su yosunu üretim merkezi olması yönünde adımlarımızı atacağız. Hızla gelişen bu sektörün öncüsü olarak, ilçemize önemli bir katma değer sağlamayı amaçlıyoruz.”