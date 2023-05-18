Elbistanlı depremzede arıcılara destek

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 95 arıcıya, yüzde 100 hibe şeklinde 37 ton kristal toz şeker dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen bölgelerdeki lojistik imkanların kısıtlı olması, arıların ihtiyaç duyduğu besini temin edilebilmesi amacıyla yüzde 100 hibe olarak ‘besleme şekeri' dağıtımı programı başlattı. Bu çerçevede, Elbistan'daki 95 depremzede arıcıya kovan sayısına göre kristal toz şeker dağıtımı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Uğur Tıraş," 6 Şubat'ta yaşanan depremden arıcılarımız da olumsuz etkilendi. Ağır geçen kış şartları ve depremi atlatan arıların gelişim evresindeyken beslenmesi açısından şeker desteği önem arz ediyor. Bakanlığımız, deprem bölgeleri için bu çerçevede yüzde 100'ü hibe şeklinde şeker dağıtımı programı başlattı. Elbistan'ımızda da 2022 yılı arılı kovan desteklemesinden faydalanan 95 arıcımız bu programa dahil edildi. Kovan başına 4'er kilogram olmak üzere toplamda 37 ton kristal toz şekeri arıcılarımıza teslim ettik. Arıcılarımıza bol ve bereketli bir sezon diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şeker desteğinden faydalanan arıcılar da, projede emeği geçenlere ve katkı sunanlara teşekkür etti.