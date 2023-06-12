Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Bakraç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Atalay'ın (36) yönetimindeki 34 ZV 1663 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atalay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 17 yaşındaki Y.K. ise hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtuldu. Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Ayhan Atalay'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.