Elektrikli bisiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, elektrikli bisiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil devrilince 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hacı Esat Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim T.'nin kullandığı 46 F 3549 plakalı otomobil, Selver K. yönetimindeki sepetli elektrikli bisiklete çarpmamak için manevra yaptı. Otomobil elektrikli bisiklete de çarparak devrildi. Kazada, her iki araç sürücüsü de yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.