İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emekli otobüs şoförü yolculuk yaptığı otobüste öldü

Emekli otobüs şoförü, Bursa’dan memleketi Kahramanmaraş’a gelmek için bindiği otobüste hayatını kaybetti.

Emekli otobüs şoförü, Bursa'dan memleketi Kahramanmaraş'a gelmek için bindiği otobüste hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraşlı emekli otobüs şoförü Ahmet Darendeli (64), dün akşam Bursa'dan memleketine gelmek için otobüse bindi. Sabah Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen otobüs yolcuları indirdi. Herkesin indiği otobüste hareketsiz bir şekilde koltuğunda kalan Darendeli inmedi. Otobüsün şoför ve muavinleri Darendeli'nin hareketsiz halde oturduğunu görünce ambulans çağırdı. Terminale gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ömrünü uzun yol otobüs şoförlüğünde geçirdiği ve emekli olduğu öğrenilen Darendeli'nin cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.