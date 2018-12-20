Emekli otobüs şoförü yolculuk yaptığı otobüste öldü

Emekli otobüs şoförü, Bursa'dan memleketi Kahramanmaraş'a gelmek için bindiği otobüste hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraşlı emekli otobüs şoförü Ahmet Darendeli (64), dün akşam Bursa'dan memleketine gelmek için otobüse bindi. Sabah Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen otobüs yolcuları indirdi. Herkesin indiği otobüste hareketsiz bir şekilde koltuğunda kalan Darendeli inmedi. Otobüsün şoför ve muavinleri Darendeli'nin hareketsiz halde oturduğunu görünce ambulans çağırdı. Terminale gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ömrünü uzun yol otobüs şoförlüğünde geçirdiği ve emekli olduğu öğrenilen Darendeli'nin cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.