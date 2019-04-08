Emniyet Müdürü İnci: "Kahramanmaraş huzur şehridir"

İnci, personeli ile Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kahramanmaraş'ta 3 bin emniyet mensubunun görev yaptığını ve Kahramanmaraş'ın huzurlu bir şehir olduğunu söyleyen İnci, il geneli görev yapan 175 çarşı ve mahalle bekçilerine ek, yeni 140 bekçinin yakın zamanda göreve başlayacağını söyledi. Trafik kurallarıyla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan İl Emniyet Müdürü İnci, yaya öncelikli trafikte kazaların önüne geçilmesi için ışıklı ve levhalı yollarda kurallara uyulmasını istedi. İnci, “Kahramanmaraş'ta şuan 3 bin emniyet personelimiz bulunmaktadır. Bunlara en son 175 çarşı-mahalle bekçimiz oldu. İl ve ilçelerimize dağıtıldı ve görevlerine başladı. Eskiden bekçi amcalar vardı ve herkes tanırdı, şimdi de aynı yönde çalışacaklar. Bizler tayine tabiyiz ancak bekçilerimizin tayini söz konusu değil onlar şehrin caddesine, mahallesine ve şehrine hakim olacaklar. 140 kişilik yeni bir bekçi alım kadrosu tahsis edildi şehrimize. Onlarda sınava tabi tutulup görevlerine başlayacaklar. Şehrimiz huzur şehri, trafik yönünden bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Artık yaya öncelikli bir trafik anlayışımız olacak ve polislerimiz her yerde olacak. Öncelik vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve eğitim daha sonra ceza. Biz ceza amaçlı çalışmıyoruz, önce vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricam, yaya öncelikli trafikte kurallara uyacağız, ışık ve levhalara uyacağız” diye konuştu.

İnci, daha sonra emniyet binası önünde oluşturulan stantta Kızılay'a kan bağışında bulundu.