En çok atık pil toplayan öğrencilere hediye

Bu yılın en başarılı okulu olan Kayabaşı İlkokulu, Yaşar Gölcü İlkokulu, Fatih İlkokulu, Hacı Osman Arıkan İlkokulu futbol, basketbol ve voleybol toplarıyla ödüllendirildi. Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri tarafından hediyeler öğrencilere dağıtıldı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'da konuyla ilgili değerlendirmesinde, “İlçemiz Sıfır Atık projesine tam uyum sağlamış ve bu yönde yoğun bir çalışma yapmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde en önemli konu da geleceğe yatırım yapmaktır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çevre bilinciyle yetişmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi de atık pil konusudur. Özellikle okullarda bu konuyu teşvik ediyoruz. Yoğun bir şekilde atık pil toplayan okullarımıza da çeşitli hediyeler veriyoruz. Öğrencilerimize bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Daha güzel bir çevre için onlarla el ele mücadele edeceğiz” dedi.