Engelli vatandaşlar adına fidan diktiler

Kahramanmaraş'ta sosyal sorumluluk projeleri kapsamında engelli vatandaşların evlerine gidilerek kendi adlarına fidan dikimini gerçekleştirildi.

Göksun ilçesi Değirmendere Prof. Dr. Mehmet Sağlam İlkokulu /Ortaokulu, sosyal sorumluluk projeleri ile gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 30862 Nolu Kodla Göksu'num Projesi ile ilgili olarak öğrencilere Robadik kodlama sınıfı kurarak, öğrencilere Robadik kodlama dersleri verildi.

Proje Koordinatörü Ferhan Küçükşahin yaptığı açıklamada " Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 30862 Nolu Kodla Göksu'num Projesi ile bu hafta beldemizde bulunan Bireysel Tanısı ve engelli olan vatandaşlarımızın evlerinde ziyaret ederek onlarında bir fidanı olsun istedik, birlikte fidan diktik. Başta kendileri ve aileler bu durumdan çok mutlu oldular. Bu bir başlangıç daha güzel çalışmalar ile engelli vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.

Okul Müdürü Bülent Demirel, okul hizmetlisi Ömer Tapan eşliğinde engelli ve bireysel tanısı olan vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.