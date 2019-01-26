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Eniştesini öldüren katil zanlısı yakalandı

Kahramanmaraş’ta ablasından boşanmak isteyen eniştesini bıçakla öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta ablasından boşanmak isteyen eniştesini bıçakla öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi.


Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, Fatih A, ablasından boşanmak isteyen eniştesi İdris Ağca (28) ile bir yerde buluştu. Eniştesiyle tartışmaya başlayan Fatih A, İdris Ağca'yı sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan İdris Ağca tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Polis ekiplerince yakalan katil zanlısı Fatih A. suçunu itiraf ederken, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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