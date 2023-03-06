Enkaz altında kalan hayaller yeniden yeşertiliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde bulunan ve YKS ile LGS'ye hazırlanan gençlere 3 bin yardımcı kaynak kitap desteği sağladı.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgedeki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Afetin izlerini silmeye çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir yandan afetzede gençlere yönelik olarak da özel çalışmalar yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ‘Büyükşehir Gençlik Hareketi' ekipleri, Kahramanmaraş kent merkezi ve Elbistan ilçesindeki konteyner kentlerinde oluşturulan sınıflarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan gençlere 3 bin adet yardımcı kaynak kitap desteği verdi.

“Sınavlara hazırlanan gençlere desteğimiz sürecek”

Deprem felaketinin ardından hızla tüm ekipleri ve imkanları afet bölgesi için seferber ettiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ekiplerimiz bölgede çalışmalarına devam ediyor. Depremin izlerini silmek için gerekli alt yapı ve üst yapı ile enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza sıcak yemek ve insani yardım malzemeleri desteğini veriyoruz. Ancak bunların dışında bölgede yaşayan gençlerimiz için de özel çalışmalar yapıyoruz. Hayatın normale dönmesi için gayret gösteriyoruz. Yüzyılın afetini yaşayan deprem bölgesindeki gençlerimiz YKS ve LGS sınavlarına hazırlanıyorlar. Biz de onlara kaynak kitap desteği veriyoruz. Yaşadıkları büyük deprem felaketine rağmen hızla toparlanmaya çalışan afetzede gençlerimizin eğitimleri için gerekli ihtiyaçlarını karşılama noktasında elimizden geleni yapacağız” dedi.