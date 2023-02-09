Enkaz altındaki depremzedeyi kadın arama kurtarma eri hayatta tuttu

Türkiye'nin doğusunda 10 ilde yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki Kahramanmaraş depreminin 78. saati geride kaldı. Dünyanın birçok ülkesinden gelen arama kurtarma ekipleriyle ortak çalışan Türk arama kurtarma ekipleri, dün geceden bu yana birçok canı enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.

Bursa'dan Kahramanmaraş'a giden Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri de 1'i Ayşe isimli kız çocuğu olmak üzere Mustafa, Cemal ve İbrahim isimli 4 kişiyi enkaz altından canlı çıkarmayı başardı.

Kahramanmaraş'ta yerle bir olan Şazibey Mahallesi Ebrar Sitesi'nde jandarma komandolarla ile birlikte arama kurtarma çalışması yapan NAK ekipleri, 60. saatte 30 yaşlarında isminin Cemal olduğu öğrenilen bir erkek şahısla 13 yaşındaki Ayşe isimli bir kız çocuğunu canlı olarak çıkardı. 72. saate gelindiğinde eşi ve 1 çocuğu ile birlikte enkaz altında kalan Mustafa Beğendik isimli kişinin sesini duyan ekipler, Beğendik ile uzun süre konuşup soğukta donmaması için onu sürekli meşgul etti. Enkaz altındaki Beğendik'e eşi ve çocuğunun nerede olduğunu öğrenebilmek için sürekli sorular soran arama kurtarmacı Pınar Bulmuş, enkaz altındaki Beğendik'e moral verip sürekli konuşturarak hayatta kalmasını sağladı. Kadın arama kurtarma eri ile Mustafa Beğendik arasında geçen diyalog, kameraya da yansıdı.

Ekipler aynı binadan gece yarısı İbrahim Oluk isimli 72 yaşındaki bir kişiyi de sağ kurtardı.