İhlas Haber Ajansı

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Enkaz altından 113. saatte sağ olarak çıkartıldı

Kahramanmaraş’ta 113 saatin ardından Suriye uyruklu bir kadın enkazdan kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta 113 saatin ardından Suriye uyruklu bir kadın enkazdan kurtarıldı. Enkazın yüksek olması nedeniyle vinç yardımıyla indirilen kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi.


Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından en kazlardaki arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kahramanmaraş merkez de bulunana Sabır Apartmanı'nda çalışmalar devam ederken, 8 saatlik çalışmanın ardından 113 saatin ardından Suriye uyruklu kadın sağ olarak kurtarıldı. Enkazın yüksek olması nedeniyle vinç yardımıyla aşağıya indirildi. Aşağıya indirilen kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

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