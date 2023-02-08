İhlas Haber Ajansı

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Enkaz altından bir kadın daha kurtarıldı

Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Hacer Demirel’i enkaz altından kurtardı.

Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Hacer Demirel'i enkaz altından kurtardı.


Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesine giden Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde 40 yaşındaki Hacer Demirel'i enkaz altından çıkardı.


Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamada, "Tüm Türkiye tek yürek, kalbimiz depremin vurduğu 10 ilimizde atıyor. Gözümüz kulağımız ekiplerden gelen haberlerde. Bölgedeki tüm ekiplerin çalışmaları çok kıymetli" ifadeleri kullanıldı.


Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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