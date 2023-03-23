Enkaz altından çıkan traktörler, yüz binlerce liralık masrafla yeniden tarlaya dönüyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkaz altından çıkarılan traktörler, sanayideki maharetli ustaların elinde yüz binlerce liralık masrafla yenilenip tarlaya dönüyor.

6 Şubat'taki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da, birçok araç binaların enkazı altında kalarak hurdaya döndü. Enkaz altından çıkarılan araçlar için şeker fabrikası içerisinde otopark oluşturuldu. Araçların görüntüsü, depremin şiddetini adeta gözler önüne serdi. Bölgede polisler 24 saat nöbet tutarken, hasarlı araçlar, ruhsat sahiplerinin talep etmesi durumunda kendilerine teslim edilmeye de başlandı. Depremde, otomobil ve kamyonetlerin yanı sıra çok sayıda traktör de enkaz altında kaldı. Tarım kenti olan Elbistan'da üreticinin en önemli yardımcısı olan traktörlerin kimisi onlarca ağırlığa dayanamayıp parçalandı. Kimisi de hafif ve ağır hasar gördü. Motor ve şanzıman gibi aksamları tamir gören tekerleri, kabinleri takılan traktörler, daha sonra elektrik ve kaporta tamirine girerek yaklaşık 200 ile 600 bin TL arasında masrafla tarlanın yolunu tutuyor.

Sanayi sitesinde tamircilik yapan Hacı Acer, kış nedeniyle kapalı alana bırakılan traktörlerin hasar gördüğünü hatırlatarak," Bahar geldi ve çiftçimiz tarla işlerine başlayacak. Ama traktörü enkaz altında kaldığı için eli kolu bağlı. Bizleri arıyorlar, traktörlerin durumunu inceletiyorlar. Biz de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Yüklü miktarda masraf çıkan da oluyor. Traktörleri ayağa kaldırıp tekrar tarlaya dönmelerini sağlıyoruz” dedi.

Traktörlerin fiyatlarının 1 milyon liranın üzerine çıktığını ifade eden Acer, “Ortalama çok hasarlı olan traktörlerde 250 ile 600 bin lira arasında masraf çıkıyor. Bu traktörlerin fiyatları 1 milyon liranın üzerinde. Az hasarlı traktörleri yapıp teslim ettik. Şuan tarlada çalışıyorlar. Dükkanımızda bekleyen traktörleri de en kısa sürede ayağa kaldıracağız” şeklinde konuştu.