İhlas Haber Ajansı

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Enkaz bölgesinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş’taki orman yangınına müdahale sırasında dağa düşen uçağın enkazının bulunduğu bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sırasında dağa düşen uçağın enkazının bulunduğu bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Uçaktaki 5'i Rus toplam 8 mürettebat ise hayatını kaybetti.


Yanarak küle dönen uçağın enkazına ulaşan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

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