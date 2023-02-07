İhlas Haber Ajansı

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Enkazda mahsur kalan 2 kişi böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta depremde enkaz altında kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.


10 ili etkileyen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta gece boyu da arama kurtarma çalışmaları sürdü. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ekipler enkaz altında kalanlara sağ ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Kırıkkale'den gelen itfaiye ekibi de Pazarcık ilçesinde kurtarma çalışması yaparken ses duydu. Sese yönelen ekipler, sabah karşı 05.00 sıralarında 1'i çocuk 2 kişiye ulaşarak kurtardı. Sağ olarak kurtarılan 2 kişi enkazdan çıkarılıp hastaneye sevk edildi.

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