Enkazdan 56 saat sonra kurtarıldı

İki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan Halil Tıraşçı, arama kurtarma ekipleri tarafından 56 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ekiplerin hummalı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Gece gündüz enkaz başında görev yapan ekipler, Kahramanmaraş'ta bir vatandaşa daha sağ salim ulaştı. 58 yaşındaki Halil Tıraşçı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın da yer aldığı arama kurtarma ekipleri tarafından 56 saat sonra kurtarıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Tıraşçı, sağlık ekiplerine teslim edildi.