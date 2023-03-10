Enkazdan çıkardıkları otomobili elleriyle temizlediler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde iş yerleri ve otoparkları yıkılan esnaf, enkaz altında kalarak hurda yığınına dönen otomobillerini çıkardıktan sonra elleriyle temizledi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki yıkıcı büyük depremin ardından binlerce bina enkaz haline dönerken, bazı vatandaşlar ise araçlarını ve değerli eşyalarını çıkarıyor. Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde dükkânları ve otoparkları bulunan esnaf, iş makinelerinin de yardımıyla araçlarını ve malzemelerini çıkarmaya devam ediyor. Deprem sonrası binlerce aracın hurdaya dönmesiyle birlikte kullanılamaz durumda olan otomobiller çıkarılıp otoparklara çekiliyor. Otoparkta otomobili bulunan bazı esnaf ve vatandaşlar enkazdan çıkardıkları araçlarını da elleriyle temizledi. Daha sonra polis ekiplerinin kontrolünde tutulan tutanağın ardından, enkazdan çıkan otomobil otoparka çekildi.

"Yeniden iş kurmaya devam edeceğiz"

Enkazdan araçlarını çıkardıklarını ifade eden depremzede vatandaşlardan Erdoğan Küçükarık, en son kalan otomobillerine de ulaştıklarını belirterek, "Enkalarımızı kaldırıp araçlarımızı çıkartıyoruz. Bu günümüze de şükrediyoruz. Söylenecek pek fazla bir şey yok. Burada çalışma yapan iş makinelerinin yardımıyla araçlarımızı çıkarttık. Emniyetimiz de birazdan otomobili buradan alarak götürecek. Burada bizim otoparkımız vardı ve içinde araçlarımız vardı. Arka tarafa kadar ise iş yerlerimiz vardı. Bugün itibarıyla son aracımızı da çıkarttık. Cana geleceğine malla gelsin diyoruz. Burada kalan malzemelerimizi de topladıktan sonra yeniden iş kurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Deprem felaketinin ardından otoparkta bulunan son otomobillerini de çıkardıklarını belirten Oğuzhan Emir, "Ülkemize Allah yardım etsin. Biz de burada daha son arabamızı çıkarttık. Canımız sağ, yapacak bir şey yok. Çok şükür canımız sağ olduğu için tekrardan çalışırız, yeniden kazanırız" dedi.