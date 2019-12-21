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Epilepsi hastas? minik ?kra'n?n Cumhurba?kan? Erdo?an sevgisi

Kahramanmara?’ta epilepsi hastas? ?kra ?etinkaya’n?n (8), Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’? ?ok sevdi?ini ve onu g?rmek istedi?ini s?yledi.

Kahramanmara?'ta epilepsi hastas? ?kra ?etinkaya'n?n (8), Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an'? ?ok sevdi?ini ve onu g?rmek istedi?ini s?yledi.


Kahramanmara?'ta ya?ayan Murat ve Ay?eg?l ?etinkaya'n?n ?? k?zlar?ndan sonuncusu olan ?kra, 5 ayl?kken epilepsi hastal???na yakaland?. ?kra'n?n tedavisi i?in ?ehir d???na giden aile, baban?n d?zenli bir i? sahibi olmad??? i?in tedavi masraflar?n?n kar??lamakta zorland?klar?n? dile getirdi. Hastanede cep telefonuyla ?ekilen g?r?nt?lerde Erdo?an'?n foto?raf?n?n oldu?u atk?y? takarak ona sevgisini dile getiren ?kra, Erdo?an'?n konu?malar?n? da televizyondan takip ediyor. Bir ba?ka g?r?nt? de ise ?kra, bir ameliyat sonras? g?zlerini a?ar a?maz Erdo?an'a olan sevgisini dillendiriyor.


K?z?n?n tedavisi i?in hastaneye gittiklerini s?yleyen Ay?eg?l ?etinkaya, ?AK Parti kad?n kollar? ?yesiyim. Benim k?z?m Tayyip Erdo?an'? ?ok seviyor ?yle ki, hastanede yo?un bak?mda g?z?n? a?ar a?maz dede diyerek a?t?. Tayyip dedesi de in?allah onun sesini duyar? diye konu?tu.


Baba Murat ?etinkaya ise, ?K?z?m, Cumhurba?kan?m?z? televizyonda g?rd??? zaman kalp ve ?pme i?areti g?nderiyor. Bu olay ?kra'n?n kendi do?al halidir, ?kra'n?n Tayyip dedesini g?rmesini istiyoruz? diye konu?tu.


?Ne olur yan?ma gel' diyen ?kra ise, ?Tayyip dede, Cumhurba?kan?m seni ?ok seviyorum, ne olur yan?ma gel? dedi.

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