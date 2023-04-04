Erbakan'dan "Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı" önerisi

Kahramanmaraş'taki temasların ardından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Çadır Kenti'ne geçen Fatih Erbakan, çadır kentte kalan depremzedeler ile buluştu. Buradaki iki farklı çadırda dünyaya gelen baba ve annesinin adını taşıyan bebeklerle buluşan Erbakan, daha sonra depremzedelere hitap etti. Erbakan, “Çadır kentimizde dünyaya gelen minik yavrularımızı gördük. Birinin adı Hatice Nermin bir günlük Necmettin Erbakan ise 20 günlük bebeğimiz. Onlara Allah'tan hayırlı ömürler nasip etmesin istiyorum” dedi.

Türkiye'nin doğal afetlerle mücadelesinin her zaman devam edeceğini ve her anlamda bilinçlendirilmesi adına Doğal Afetler Bakanlığı çatısı altında çalışmaların başlatılması gerektiğini ifade eden Fatih Erbakan, “Türkiye fay hatları ile kaplı deprem bölgesi. Düzenli olarak bu depremleri yaşıyoruz seller ile boğuşuyoruz aynı zamanda orman yangınları ile ilgili çok büyük sıkıntılar felaketler yaşıyoruz. Bu kadar felaketlerle yüz yüze olan bir ülke olarak mutlaka Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı çatısı altında bu mücadeleyi yapmamı lazım. Hem afet öncesinde alınacak tedbirler, hem de afet sonrasında yapılacak olan çalışmalar ile ilgili daha etkili, daha disiplinli ve daha güçlü bir çalışmanın yapılabilmesi bir bakanlık bünyesindeki çalışmalara bağlı. AFAD var, bazı kuruluşlar var ama bu noktadaki aksaklıkları bu noktadaki gecikmeleri hep birlikte özellikle depremin ilk günlerinde yaşadık. Bu nedenle Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı'nın kurulmasını ifade ediyorum” dedi.

Erbakan, daha sonra vatandaşlarla çadırında iftarını açtı. İftar programına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile çok sayıda vatandaş eşlik etti.