“Eshab-ı Kehf”i tanıtmak için 11 yıldır Türkiye'yi geziyorlar

Kahramanmaraş'taki Afşin Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği (Gönülder) “Eshab-ı Kehf”in tanıtımı için 2010 yılından beri Türkiye'yi geziyorlar.

Afşin Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği (Gönülder) "Eshab-ı Kehf"in tanıtımı için bir grubun Afşin'de sabah namazı sonrası başlayan yürüyüşü ile gönüllülük esasına göre yürütülüyor. Gönülder Başkanı Hüseyin Bozkurt, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki Kehf suresinde 18. ayette anlatılan mağara yarenleri (mağara arkadaşları) ve yine bu surede 17. ayette geçen güneşin doğuşu bölümünün Afşin'deki mağaraya uyduğu mahkeme kararıyla belirtildikten sonra bizler de bu şekilde tanıtım atağına geçtik. Türkiye'de yapılan koşullar başta olmak üzere birçok etkinliğe katıldık. Dernek üyelerimiz bu tanıtımları gönüllülük esasına göre yapmakta" dedi.

Ayrıca öldükten sonra dirilmeyi konu alan Kehf suresinin zalime ve zulme karşı dik durmanın gerekliliğini, her daim ve her dönemde helalinden ve temiz ekmek, temiz gıda yemenin önemini de okullarda anlatmaya başladıklarını söyleyen Bozkurt, "Yedi genç, Yemliha, Mislina, Mekselina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş ve Kefestatayuş'un tanrılık iddia eden Dakyanus'un zulmünden kaçarak mağaraya sığınmaları olayıdır. Bu gençler Kral Dakyanus'un sağ ve sol tarafında bulunan yardımcılarının çocuklarıdır. Bütün dünya menfaatini, şehvetini ve makamını bırakarak Allah'a sığınmışlardır yanlarında köpekleri Kıtmir ile birlikte. Bizlerin amacı da bu mağara dostlarını anlatmak ve anlamak ve yaşamaktır. Yeryüzündeki tüm kardeş Eshabı Kehf şehirlerinin başkenti Kahramanmaraş Afşin (Efsus) Eshab-ı Kehf'tir" dedi.