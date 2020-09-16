Eshab-ı Kehf'in belgesel çekiliyor

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) ve Afşin Belediyesi tarafından organize edilen belgesel çekimlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, amaçlarının Eshab-ı Kehf kıssasını tüm dünyaya duyurmak olduğunu söyledi. Güven; “UNESCO dünya mirası geçici listesinde bulunan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesinin kalıcı listeye alınması için bu belgeselin önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah TUTAP'la yaptığımız bu çalışma sonucu UNESCO dünya mirası Türkiye ayağının lansmanı da bu şekilde başlamış olacak. İnşallah tanıtımlarda burada çekilen belgesel kullanılacak. Bu değerimizi tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacağız” dedi.

Belgesel çalışmaları hakkında bilgi veren TUTAP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Güney, "Şırnak Cudi'nin kutsal gerçeği, Şanlıurfa İnancı Beşiği ve Kahramanmaraş Eshab-ı Kehf Külliyesinin tanıtımı anlamında üç tane yeri destinasyon alanı belirlemiştik. Bunlardan şuan sonuncusunu gerçekleştiriyoruz. Yedi Uyurların yaşamını konu alacak şekilde belgesel yapmaya çalışıyoruz. Eshab-ı Kehf'i kendi ülkemize tanıtımını gerçekleştirdikten sonra dünyaya tanıtmak istiyoruz” dedi.