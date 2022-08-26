Eşinin evlilik hediyesi yüzüklerine polisin sayesinde kavuştu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kadının düşürdüğü ve eşinin evlilik hediyesi olduğu öğrenilen 3 adet pırlanta yüzük, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

İstanbul'da ikamet eden Gülsen Eren, akrabalarını ve yakınlarını ziyaret etmek için memleketi Elbistan'a geldi. Eren, alışveriş için şehir merkezine indiğinde eşinin yıllar önce evlilik hediyesi olarak verdiği 3 adet pırlanta yüzüğü, çantasına koymak için parmağından çıkardı. Eren, yüzükleri bir anlık dalgınlık sonucu çantasına koymadan otomobilden inerek alışverişe gitti. Bir süre sonra geri döndüğünde çantasını kontrol eden Eren, yüzükleri bulamadı. Otomobili park ettikleri Hacı Esat Efendi Caddesi'nden başlayarak gezdiği yerlerde yüzüklerini arayan Eren, bir sonuç elde edemedi. Eşinin, yıllar önce evlilik hediyesi olarak verdiği 3 adet yüzüğü bulamayan Gülsen Eren, polise başvurdu. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Grup Amirliği ekipleri, bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı. İlk iş olarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını inceleyen polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın sonucunda yüzüklerin bulunma anının görüntülerine ulaştı. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, yüzükleri bulan şahsın kimliğini de kısa sürede belirledi.

Polis Merkezi Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 80 bin lira değerindeki pırlanta yüzükleri şahıstan alarak kendisi İstanbul'da olan Gülsen Eren'in yakınlarına teslim etti.

Güven Masası'nda yüzükleri teslim alan Eren'in yakınları, maddi değerinin yanında manevi olarak da kıymet taşıyan yüzükleri bulan polis ekiplerine teşekkür etti.