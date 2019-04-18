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Eşiyle tartışıp annesinin evini yaktı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde eşiyle tartışan bir kişi, annesiyle yaşadığı evini ateşe verdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde eşiyle tartışan bir kişi, annesiyle yaşadığı evini ateşe verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Topallı Mahallesi'nin Çerkezuşağı mezrasında 28 yaşındaki E.E. isimli şahıs, eşiyle telefonda tartıştı. Şahıs tartışmanın ardından bir anlık sinirle annesiyle birlikte yaşadığı tek katlı evi ateşe verdi. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Evin büyük bölümünü saran alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.


Evde büyük çaplı maddi hasar oluşurken jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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