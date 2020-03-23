Esnaf müşteri olmayınca futbol oynadı

Kahramanmaraş'ta bir grup esnaf, korona virüsü nedeniyle müşterilerin azalması üzerine iş yerleri önünde futbol oynadı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, Kahramanmaraş'taki esnafın da işini etkiledi. Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısı esnafları, yaşanan sakinlikte iş yerleri önünde futbol oynadı. Çarşıda bulunan demirci, bıçakçı, kasap ve fırın gibi iş yerleri olan esnaf, çarşı içinde toplanarak futbol oynadılar. Yaşananlar bir başka esnafın cep telefonu kamerası tarafından da kayıt altına alındı.

Mehmet Arifoğlu adlı kasap, "Malum korona virüs olayından sonra bizim işlerimizde yavaşlama oldu ve gençlerin de işleri azalınca bizde onlarla birlikte top oynuyoruz" dedi.