Etekli video cinayetinin ikinci şüphelisi de tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 6 gün önce kaybolan ve cansız bedeni dün ormanlık alanda bulunan Ahmet Şeker'in ölümüyle ilgili ikinci şüpheli Goncagül Uçar da tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi yemekhanesinde işçi olarak çalışan Ahmet Şeker (23), öğle saatlerinde işe gitmek için evinden ayrıldı. Aradan geçen zamana karşı kendisinden haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. İnceleme başlatan polis, Mustafa Şeker'in kaybolduğu gün görüşme yaptığı kişileri araştırdı. Şeker'in arkadaşı Ali Osman Karataş'ın (23) ikametinde yapılan arama sonrası suç aleti bıçak bulundu. Bunun üzerine cinayet şüphesine ulaşan polis ekipleri, Ali Osman Karataş'ı Kilis'te, şüphelinin kız arkadaşı Goncagül Uçar'ı ise Osmaniye'de gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Goncagül Uçar, erkek arkadaşı Ali Osman Karataş'ın Ahmet Şeker'i bıçakla öldürdüğünü, cesedini ise Dulkadiroğlu ilçesinin Yedikuyular Kayak Merkezi yolundaki ormanlık alana attıklarını itiraf etti.

Cinayetin ise Mustafa Şeker'in Ali Osman Karataş'ı etekli videosunu çektiği ve silmesini istediği için işlendiği iddia edildi.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen Ali Osman Karataş kasten öldürme suçundan tutuklanırken, şüpheli Goncagül Uçar, emniyetindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.