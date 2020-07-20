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Ev hanımıydı işinin patronu oldu

Kahramanmaraş’ta bir ev hanımı 5 dönümlük arazide yetiştirdiği mahsullerle kendi işinin patronu oldu.

Kahramanmaraş'ta bir ev hanımı 5 dönümlük arazide yetiştirdiği mahsullerle kendi işinin patronu oldu.


Onikişubat ilçesi Önsen hopurlu Mahallesinde ikamet eden 34 yaşındaki 5 çocuk annesi Fatma Bolat, 5 dönümlük tarlası sayesinde ev hanımlığından üreticiliğe geçti.


Ailesiyle birlikte evinin önündeki arazide domates, salatalık, biber, patlıcan üretip satan Bolat, “Arazinin bütün temizliğini, bakımını, gübrelemesini yaptık. Ailemle çaba göstererek bütün zemini hazırladık. 6 yıldır çok emekler verdik ve çok şükür emeğimizin karşılığını alıyoruz. Bu süreçte tabi ki sadece biz kazanmıyoruz komşularımıza da çalışma fırsatı vererek onlarında maddi açıdan kazanç sağlamalarına yardımcı oluyoruz" dedi.

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