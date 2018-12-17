Ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde 3 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Farklı tarihlerde, Yavuz Selim Mahallesi'nde bir büfeden 100 lira bozuk para dolu kutuyu çalan, Namık Kemal Mahallesi'nde bir moda evinden çanta ve içerisindeki 150 lira para çalan ve yine aynı mahallede bir evin yatak odasından bin 200 lira para çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili olduğu belirlenen ve sabıka kaydı bulunan Bahadır K. (29) yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.