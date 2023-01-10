Evden eve taşımacılık yapanlar, merdiven altı taşımacılara tepki gösterdi

Kahramanmaraş'ta evden eve taşımacılık yapan firmalar, hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi olayların yaşanmaması adına merdiven altı taşımacılık yapan korsanlara itibar edilmemesini istedi.

Kentte faaliyet gösteren 20'ye yakın taşımacı şirketi bir araya gelerek hareket edeceklerini duyurdu. Asansörlü araç ve taşıma kamyonları ile Dulkadiroğlu ilçesinde toplanan şirketlerin yetkilileri merdiven altı taşımacıların olumsuzlukları nedeniyle işlerinin aksadığını ifade etti.

Grup adına açıklamada bulunan taşıma şirketi yetkililerinden Enes Eryılmaz, “Amacımız müşterilerimize sağlıklı hizmet vermek. Her yıl haberlerde görüyoruz sürekli korsan taşımacılığı artıyor. K3 yetki belgesi olmayanların bu işi yapması ile biz zorlanıyoruz. Müşterilerimiz de zorlanıyor. Şoförler odası aracılığı ile bizlere şikayetler geliyor. Şimdi biz dernek kurma çalışmasındayız ve artık kontrollerimizi yapacağız. araçlarımızda logo olacak. Toplanma amacımız ise istişare yapmaktır” dedi.

Korsan taşımacılarda genelde eşyalarda çalınma olayları ile karşılaştıklarını ifade eden Eryılmaz, “Hırsızlık, yan kesicilik ve eşya kaybolması gibi olaylar yaşanıyordu. Bundan sonra çatımız altında bulunanlar arsında olumsuzluk yaşanırsa bizim yaptırım gücümüz olacak. Taşımacının sigorta ve kaskosuna dikkat etmesi gerekiyor”diye konuştu.