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Evin çatısındaki yılan paniğe neden oldu

Kahramanmaraş’ta havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan bir yılan, yolunu şaşırıp yerleşim alanına girince paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş'ta havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan bir yılan, yolunu şaşırıp yerleşim alanına girince paniğe neden oldu.


Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi 15. Sokak'ta bir evin çatı katında yılanı gören ev sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede eve gelen ekipleri, zehirli olduğu belirlenen ve halk arasında ‘boz yılan' olarak bilinen sürüngeni kanca yardımıyla yakalayarak torbaya bıraktı. Yakalanan yılan ekipler tarafından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.


Yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte doğal yaşamın hareketlendiğine dikkat çekerek, bu tür durumlarda karşılaşan vatandaşların daha dikkatli olması tavsiye etti.

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