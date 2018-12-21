Evinde gasp edilen Ökkaş dedenin zanlılarından biri daha yakalandı

Kahramanmaraş'ta evinde etkisiz hale getirilerek paraları gasp edilen yaşlı adamın faillerinden biri daha yakalandı.

Olay, 4 gün önce akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında yaşandı.

Evini kiraya verdiğini duyuran Ökkaş Nane'nin (76) evine gelen bir kadın kiralık ev sordu. Evi gezen kadın kiralamaktan vazgeçip ayrıldı. Aradan 5 dakika geçtikten sonra tekrar kapı çaldı. Yaşlı adam kapıyı açtığında 2 erkek şahsın saldırısına uğradı. Yaşlı adamı yere devirip elini ve ayaklarını koli bandı ile bağlamaya çalışan şahıslar, cebindeki anahtarı zorla alarak kasadaki paraları çalıp kayıplara karıştı. Yaşlı adam olayı polise haber verdi.

Olay yerinde koli bandı bulgularına rastlayan gasp büro ekipleri, faili meçhul soygun olayını araştırmaya başladı. Gerek olay yeri çevresinde gerekse il giriş çıkış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini tarayan polis ekipleri, şüphelilerin kimlik bilgilerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine hareket eden özel polis ekibi, Birecik'te çok sayıda adrese baskın düzenledi. Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada gasp edilen 27 bin 500 lira para ele geçirildi.

Şüpheliler Perişan K. (41), Mehmet B. (36) ve Habeş Y. (36) özel ekip tarafından Kahramanmaraş'a getirildi. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili araştırmaya devam eden polis ekipleri, olayın planlamasında bilgisi olduğu iddia edilen 36 yaşındaki Eser G.'yi de yakaladı. Suç kaydı da olduğu belirlenen kadın Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a getirildi.

Ayrıca şahsın yanında 3 ayrı suçtan aranan ve üzerinde ruhsatsız tabanca olan, olayla ilgisi bulunan H.B. isimli şahıs da yakalandı. Erkek sahsa kendi suçlarından işlem başlatılırken, gasp olayından gözaltına alınan şüpheli H.B. adliyeye sevk edildi.