Evinde ölü bulunan akademisyen son yolculuğuna uğurlandı

Yalnız yaşadığı evde geçirdiği epilepsi nöbeti sırasında dilinin soluk borusuna kaçması sonucunda yaşamını yitiren ve 2 gün sonra evinde ölü bulunan Bingöl Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Mehmet Güzel'in (36) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde araştırma görevlisi iken tek başına yaşadığı evinde geçirdiği sara nöbeti sırasında dilinin soluk borusuna kaçmasıyla nefessiz kalıp yaşamını yitiren Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü araştırma görevlisi Mehmet Güzel, kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı sonrasında 2 gün sonra tek başına yaşadığı evde ölü bulunmuştu. Güzel'in cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Elbistan'a getirildi. Cenazenin namazın kılınacağı Tepebaşı Camii'ne getirilişi sırasında yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Güzel'i, son yolculuğunda mesai arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Güzel'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında gözyaşları ve dualarla defnedildi.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak da, üniversiteyi yasa boğan olayla ilgili olarak taziye mesajı yayımladı. Rektör Çapak mesajında, “Ani bir ölümle aramızdan ayrılan Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Araştırma Görevlimiz Mehmet Güzel kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.