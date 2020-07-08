İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evinin bahçesine kenevir eken yaşlı adam gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı adam gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı adam gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yaptığı araştırmada, B.B.'yi (64) takibe aldı. Şahsın bahçesinde ekili vaziyette 260 kök kenevir ile kurutulmuş 11 kök kenevir ele geçirildi. Kenevir bitkilerine el konurken, B.B. hakkında yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.