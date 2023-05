EXPO 2023'e özel anlam katan ‘Geleceğe +1 Akademisi' sınıfı oluşturuldu

Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği işbirliğinde EXPO 2023 Sergi Alanı'ndaki Arasta Çarşısı'nda ‘Geleceğe +1 Akademisi' için sınıf oluşturdu.

Down sendromlu ve diğer özel ihtiyaçlı bireylerin eğitimini desteklemek amacıyla Kahramanmaraş'a kazandırdığı tesislerin yanı sıra farkındalık oluşturan çalışmalarla örnek olan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, anlamlı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Onikişubat Belediyesi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketinin ardından bölgeye desteğini sürdüren Türkiye Down Sendromu Derneği ve Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği ile önemli bir işbirliğine imza attı. İşbirliği çerçevesinde EXPO 2023 Sergi Alanı'ndaki Arasta Çarşısı'nda Geleceğe +1 Akademisi'nin eğitim sınıfı açıldı.

Çocukların okul sonrasında da sosyal aktivitelerini sürdürecekleri atölyelerin düzenleneceği Geleceğe +1 Akademi'de, psikososyal destek, ihtiyaç halinde özel eğitim, fizyoterapi, dil konuşma terapisi ve ergoterapi gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri sunulacak.

Geleceğe +1 Akademisi açılışına; Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Down Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Asbaşkanlar Efkan Korkmaz, Sadettin Akçi, Ensar Kurt'un yanı sıra Türkiye Down Sendromu Derneği Başkan Yardımcısı Fery Elhadef ve Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan katıldı.

“Kahramanmaraş'ı daha güzel, daha yaşanabilir bir kent olarak inşa edeceğiz”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılışında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, sözlerine deprem felaketinde vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek başladı. Kahramanmaraş'ı daha güzel ve daha yaşanabilir bir kent olarak yeniden inşa edeceklerini belirten Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş, istiklalin ve edebiyatın başkenti olan bir memleket. Ama bu güzel memleket, 11 ilimizle birlikte 6 Şubat'ta çok elim, çok sıkıntılı bir gün yaşadı. Deprem, Kahramanmaraş'ımızda çok sayıda insanımızı, kardeşimizi aldı ve ebedi aleme götürdü. Evlerimizi yıktı, fabrikalarımızı yıktı. 12 bin 600 civarında insanımızı kaybettik. Yaklaşık 400'e yakın insanımız da maalesef kayıp. Vefat edenleri geri getirme imkânımız yok kuşkusuz ama diğer kalanlarını yapacağız inşallah. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde depremden etkilenen insanlarımıza sahip çıkacağız. Yıkılan, hasar gören binalarımızı da kısa süre içerisinde yeniden yapacağız. Hem de Kahramanmaraş'ı daha güzel, daha yaşanabilir bir kent olarak inşa edeceğiz. 6 Şubat'tan sonra 12 Şubat'ta kurtuluş günümüz vardı maalesef kutlayamadık. 23 Nisan'dayız, dünyada çocuklara hediye edilen tek bayram ama onu da resmi tören olarak kutlayamadık. En azından bu günü değerlendirelim, anlamlı hale getirelim diye özel ihtiyaçlı yavrularımız ve aileleriyle bir araya gelmek istedik” dedi.

“Özel ihtiyaçlı bireylerimize yönelik çok ciddi misyonlar yüklendik”

Mahçiçek, engeliler ve aileleri için yaptıkları çalışmalara ilişkin de katılımcılara bilgi aktarırken, “Onikişubat Belediyesi, özel ihtiyaçlı bireylerimize yönelik çok ciddi misyonlar yüklenmiştir. Down sendromlu çocuklarımız için yaptığımız eğitim ve rehabilitasyon merkezinin öncesinde engelli çocuklarımız için mükemmel bir tesis yaptık. 6 binası olan ve her binanın da farklı bir fonksiyonu olan tesisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim ettik. Projemiz hazır, otizmli çocuklarımız için de mükemmel bir tesis yapacağız inşallah. Yakın bir zamanda inşaatına başlayacağız. Onikişubat Belediyesi her şeyi önceler ama bu önceliklerin önünde eğitim vardır. 62 kırsal mahallemize ve 7 adet de merkezimize Bilgi ve Kültür Evi yaptık, yine merkezde 6 tane havuzumuzu ilçemize kazandırdık. 7 tane de yurduyla beraber okul yaptık. 7 Güzel Adam'ın memleketine her alanda 7 tane eser yaptı Onikişubat Belediyesi. Bu kabil çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Şimdi güçlerimizi birleştirme zamanı”

Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin ise 2011'den bu yana down sendromlu bireylerin bağımsız, üretken ve etkin yaşam kurabilmeleri için çalıştıklarını ifade etti. Attıkları her adımda bilgiden güç aldıklarının altını çizen Bilgin, "Şimdi güçlerimizi birleştirme zamanı. Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Down Sendromlular Derneği ile güçlerimizi birleştirerek, Geleceğe +1 Akademisi'ni kurduk. Burada çocuklarımıza psikososyal destek ve ihtiyaç halinde özel eğitim, fizyoterapi, konuşma terapisi gibi alanlarda hizmet sunacağız. Bunlar sadece down sendromlu çocuklarımızın işine yaramayacak. Özel ihtiyaçlı çocuklarımızın ailelerinin işine yaramayacak. Burası aynı zamanda bir kaynaştırma ve kapsayıcı alanı olacak” şeklinde konuştu.

Geleceğe +1 Akademi sınıf açılışının ardından bobble şov, balon uçurma şenliği, narkotik köpek şovu, sportif etkinlikler ve çocuk oyunlarının yanı sıra özel ihtiyaçlı bireylere çeşitli hediyeler takdim edildi.