EXPO alanına 400 milyon liralık yatırım yapıldı

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO alanında 400 milyon liralık harcama yaptıklarını belirterek, "Günümüz imkanlarında 400 milyon liraya böyle alan kurmak ve hayata geçirebilmek oldukça zor” dedi.

Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 tanıtım faaliyetleri çerçevesinde EXPO alanında basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

EXPO 2023 alanında gelinen son nokta hakkında bilgi veren Başkan Mahçiçek, “EXPO 2023 projesi ile birlikte bir yandan Kahramanmaraş'ın tanıtım problemini ortadan kaldırırken, bir yandan da ilimizde yeni bir kentleşme projesini de ortaya koyacağız. EXPO alanımızda artık çok küçük ayrıntılar kaldı ve bu ayrıntıları 2023 yılının Nisan ayında tamamlamış olacağız. Kahramanmaraş'ı geliştirmeyi ve değiştirmeyi planlıyoruz. EXPO 2023 projesi ile yaklaşık 30 ülke Kahramanmaraş'a gelerek burada çalışmalarını yürütecek. EXPO alanı ile ilgili bize düşen görevleri yerine getirdik ve burasını gerçekten çevresel bir alan haline getirmeyi başardık” dedi.

“Ayakta kalmayı başarabilen bir proje olacak”

Kahramanmaraş'ın turizm koridorunda önemli bir yeri olduğunu ifade eden Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak bizler her zaman dayanışma içerisinde çalışmaya gayret ediyoruz. EXPO 2023 projesi devamlılığı olan bir proje ve her zaman ayakta kalmayı başarabilen bir proje olacak. Burada kuracağımız sistem ile alanın kendi kendini çalıştırabilecek. Hayal gibi gelebilir ama buraya ilk etapta 2 milyon, diğer etaplarda ise 1 milyon insan gelecek. EXPO alanında yapılan her çalışma belediyemizin bütçesinden karşılandı, Onikişubat Belediyesi kendi kendini yürütebilen, borcu olmayan ender belediyeler arasında yer alıyor” diye konuştu.

“400 milyon liralık yatırım yaptık”

Kahramanmaraş'ı değiştirmeyi ve geliştirmeyi amaç ettiklerini söyleyen Mahçiçek, “Şehrimizde değişim ve gelişim istiyorsak hep beraber elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Ya Kahramanmaraş'ı kalkındırıp herkesin hayranlıkla takip ettiği bir şehir haline getireceğiz ya da bu memleket sönük bir şekilde yoluna devam edecek. Bu yüzden EXPO 2023 projesine sahip çıkmamız gerekiyor çünkü bu proje şehrimizi ayağa kaldıracaktır. Alanda yaptığımız mekanlarda hem Kahramanmaraş'ın kültürü tanıtılırken, maddi ve manevi tüm değerleri dünya piyasasına açılacak. Yaptığımız çalışmalar ile bu memleketi yaşanabilir şehir haline getireceğiz. Belediyemiz EXPO alanında 400 milyon TL'lik harcama yaptı. Günümüz imkanlarında 400 milyon TL'ye böyle alan kurmak ve hayata geçirebilmek oldukça zor. Bu yüzden Onikişubat Belediyesi bu maliyetlerle büyük işler başardığını düşünüyorum” dedi.