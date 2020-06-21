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Fabrika yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.


Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde yer alan bir tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında fabrika büyük hasar görürken, itfaiye ve orman ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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