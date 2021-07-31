İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fabrika yangınına müdahale sürüyor

Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına büyükşehir belediyesine bağlı itfaiye ekibi ile emniyete bağlı toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA müdahale ediyor.


Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürerken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.