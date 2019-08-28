İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fabrika yangınına TOMA'lı müdahale

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.


Yangın, Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.


Fabrikanın içinde bulunan pamuk balyalarının ve ipliklerin alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de müdahale edildi. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.


Yangına müdahale eden bazı itfaiye erleri fenalaşırken, yangında can kaybı yaşanmadı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.