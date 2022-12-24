Farla gece tavşan avlayanların araçlarına el konuldu

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde yasadışı olarak farla tavşan avlayan 4 şahsa, 21 bin lira idari para cezası kesilirken 2 motosiklet ve 1 otomobil ile tüfeğe el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, yaban tavşanlarının, gözlerine tutulan far ışığı nedeniyle geçici körlük yaşayıp hedef haline gelmemesi bölgeyi karış karış inceliyor.

‘Far avı' denetimine çıkan DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, Nurhak ilçesinin Yılanovası kırsalında 4 şahsın bu yöntemle yasadışı avlandığını belirledi. Söz konusu şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 21 bin lira idari para cezası kesildi. Şahısların, yasadışı avda kullandığı 1 otomobil, 2 motosiklet ve tüfeğe de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekiplerinin av koruma ve kontrol faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüreceği belirtildi.