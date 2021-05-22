Kahramanmaraş'ta boynundan aşağı ayaklarına kadar hareket ettiremeyen bir vatandaş, felçli geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Murat Ardahan (60), uzun yıllar boyun ve bel ağrıları bir anda artarak hastaneye kaldırıldı. Çeşitli hastanelerdeki tetkiklerin arından teşhisi konulan Ardahan, ambulans ile Özel Sular Akademi Hastanesi'ne getirildi. Burada Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. İdris Altun'un 4 saat süren ameliyatının ardından, omurilikteki tümör alınarak platin yerine omurgada kayma olmaması için özel bir madde ile bağlanarak ameliyatı tamamlandı.

Bu tür ameliyatlarda kemiklerin çıkarılıp arka taraflara platinler konulduğunu ve kitlenin çıkarıldığını ifade eden Doç. Dr. İdris Altun, “Hastamız bize omurgasında tümör olduğu ve ayaklarında güçsüzlüğün oluştuğu bu güçsüzlüğü boyna doğru ilerlediği belirtildi. Sosyal güvencesi ile bazı sorunlar vardı ve biz tüm riskleri kabul ederek hastamızın biran önce tedavisine kavuşturmak için yatışla ilgili sorunları üzerimize alarak hastayı bir an önce ameliyata aldık. Bize geldiğinde ayakları ve kollarında hiçbir şekilde hareket yoktu. Boyun omuriliğini basan, sıkıştıran ve beslenmesini bozan geniş tabanlı bir tümör vardı. Normalde bu tür ameliyatlarda kemikler çıkarılıp arka taraflara platinler konularak oradaki kitle total çıkarılır” dedi.

“Ameliyatın olduğu akşam yürümeye başladı”

Hastanın ameliyat sonrası ayak ve kollarında hareketlenmeler yaşandığını akşam olunca da yürüdüğünü söyleyen Dr. Altun, “Hastamızı gecenin bir yarısında acilen ameliyata aldık ve omorilik kemiklerini ve tümörü tamamen çıkarttıktan sonra omoriliğin rahatladığını ve kanlanmaya başladığını gördük. Bununla beraber hastanın omurgasında kayma olmaması için omuriliğin arkasındaki kemikleri özel bir madde ile bağlantıyı sağladık. Ameliyat sonrası hastamızda herhangi sorun olmadı. Ameliyattan sonra yoğun bakımdan çıktıktan sonra bir saat sonra ayaklarında hareketlenme geldi. ikinci saatte elini ayağını hareket ettiğini gördük. Hatamız o gün akşam yürüttük. Yürümesinde de sorun olmayan hastamızı ertesi gün kendisini yürür vaziyette taburcu ettik. Takiplerimizde de herhangi bir omurgasında kayma ve basınç söz konusu değil, günlük hayatını rahat bir şekilde devam etmektedir” dedi.

Hastalığı nedeniyle artık kendisini ölü olarak adlandırılan ve yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu ifade eden hasta Murat Ardahan, “Benim boynumda tümör vardı. Kollarım, ayaklarım ve boynum hatta konuşmamda bile sorunlar yaşamaya başladım. Bana göre ben yüzde yüz bitmiştim. Bir çok hastaneye hatta şehir dışındaki hastanelere de gittim ama kimse kabul etmedi. Sağ olsunlar bu hastanede dar vakitte ameliyata aldılar ve sağlığıma kavuştum. Ameliyattan hemen sonra ayaklarım ve ellerim oynamaya başladı. Hastanenin sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.