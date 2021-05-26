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FETÖ davasında 6 yıl hapis cezası alan firari yakalandı

Kahramanmaraş’ta FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari, yakalanarak tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari, yakalanarak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, FETÖ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.K., Göksun ilçesinde yakalandı. Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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