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FETÖ'cü astsubaylar adliyeye sevk edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 astsubay ve 1 öğretmen adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 astsubay ve 1 öğretmen adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ardışık arama-kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki kara ve hava kuvvetlerine mensup halen aktif görevde olan 5 astsubay ve 1 öğretmeni Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Ankara, Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler Necip Fazıl Kısakürek Şehir Hastanesi ek binasındaki sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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