İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'cü şahıs düğünde yakalandı

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY’den aranan şüpheli, katıldığı akrabasının düğün töreninde gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'den aranan şüpheli, katıldığı akrabasının düğün töreninde gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, Ankara 29 Ağır Ceza Mahkemesi ve Kayseri 2 Sulh Ceza Hakimliği Kararınca, ‘FETÖ-Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan M.I. (38), katıldığı dayısının oğlunun düğün töreninde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Düğün salonunda yakalanan M.I., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.