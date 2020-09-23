İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

FETÖ'den aranan çift yakalandı

Kahramanmaraş’ta aranan FETÖ şüphelisi çift yakalandı.

Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelisi çift yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında çalışma yaptı.


Polisin yaptığı çalışmada emniyetin mahrem yapılanması içinde olduğu belirlenen ve daha önce örgütle bağlantılı bir kurumda çalıştığı öğrenilen H.İ.İ.'nin Pazarcık ilçesinde olduğu belirlendi.


Bunun üzerine düzenlenen operasyonda Siirt, Malatya ve Kahramanmaraş'tan aranması bulunan H.İ.İ. ile Siirt'ten aranması bulunan eşi H.İ. saklandıkları adreste gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 5 ayrı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından ikisi de adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.